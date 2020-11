DNA bevestigt: Pony in Bottrop door wolven gegrepen

Eind oktober werd in het Duitse Bottrop-Kirchhellen een pony met ernstige verwondingen gevonden in de wei achter het huis van de eigenaar. Het vermoeden dat de pony mogelijk het slachtoffer is geworden van wolven, is nu bevestigd.

De WDR meldt dat onderzoekers DNA hebben gevonden van twee wolven. Bij het verantwoordelijke Staatsbureau voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming Noordrijn-Westfalen (LANUV) staat een vrouwtje vermeld onder de code GW954f, wiens DNA al is aangetroffen bij meerdere dode dieren. De wolvin is in de media bekend als “Gloria”.

Er zijn de afgelopen maanden meerdere aanvallen van wolven geregistreerd in het gebied, maar dit is de eerste keer dat er in deze omgeving een pony door een wolf is gedood.

Bron: StGeorg/WDR