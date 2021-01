Duitse dressuuramazone Katja Willers onverwachts overleden

De Duitse dressuuramazone Katja Willers is op 28 december 2020 op 47-jarige leeftijd overleden. Willers liep bij een ongeluk in huis ernstig hoofdletsel op. Toen ze de volgende dag werd gevonden, was ze al overleden. Willers had onder andere Zonik One (Zonik x Depardieu) onder het zadel.

Willers genoot haar opleiding bij Johann Hinnemann en Gerhard Pietsch. Ze leidde het Hessian Professional Riders Quadrille en ontving in 2017de Golden Rider Badge. Door de loop der jaren heen was ze succesvol in de sport met onder andere Remy Martin Pur S (Rubinstein I x Gardegeneral), Don Larnels (Don Primaire x Larno) en Del Arte (Dancier x Frappant).

Kronenhof

Willers was een nazaat van de bekende familie Oppermann, die aan de basis van Kronenhof Equestrian Centre in Langen staat. Op Kronenhof werden in de jaren ’00 kwalificaties voor onder andere de Bundeschampionate, de Nürnberger Burg-Pokal en Louisdor Cup gehouden.

Verkoop

Door de uitbreidingen van het nabijgelegen Frankfurt Airport kreeg de familie Oppermann in 2019 een bod dat ze niet konden afslaan. Willers verhuisde met haar paarden naar een kleine stal nabij Frankfurt. Op 11 augustus 2020 overleed haar moeder Elisabeth Oppermann op 70-jarige leeftijd.

Bron: Eurodressage