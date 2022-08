Legende Anneli Drummond-Hay overleden

Anneli Drummond-Hay is na een kort ziekbed op 84-jarige leeftijd overleden. De geboren Schotse begon haar carrière in de eventing en reed op zeventienjarige leeftijd haar eerste Europese kampioenschap. Ze won onder andere Badminton en Burghley, maar was ook in de springsport uiterst succesvol. Ze won talloze Grand Prix' en werd drie keer Europees kampioene.

Drummond-Hay werd op 4 augustus 1937 geboren in Schotland. Ze was pas zeventien jaar toen ze haar eerste Europese kampioenschap reed. Met Merely-A-Monarch won ze in 1961 Burghley en een jaar later Badminton. Als vrouw mocht ze niet deelnemen aan de Olympische Spelen en maakte daarom de overstap naar de springsport.

Olympische droom in rook opgegaan

Ten tijde van de Olympische Spelen in 1964 mochten vrouwen wel deelnemen en Drummond-Hay werd in alle drie de disciplines op de shortlist gezet. Helaas werd Merely-A-Monarch verkocht en hoewel de amazone hem mocht blijven rijden, zorgde verandering van de situatie ervoor dat ze niet naar de Spelen kon. Voor de Spelen in ’68 stond ze weer op de shortlist, maar omdat ze kort daarvoor een sponsorovereenkomst had getekend, werd ze aangemerkt als professional en zag daarmee haar Olympische droom in rook opgaan.

Sportvrouw van het jaar

Drummond-Hay werd drie keer uitgeroepen tot Britse sportvrouw van het jaar en vertegenwoordigde Groot-Brittannië op meerdere belangrijke internationale wedstrijden. Tevens brak ze het Britse record hoogspringen met 2,36m. Daarna emigreerde ze naar Zuid-Afrika, haar tweede thuisland. Daar won ze onder andere twee keer de South African Derbies en werd daar acht keer Zuid-Afrikaanse sportvrouw van het jaar.

Bron: Horse & Hound