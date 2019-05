Plönzkes trots Conteur (21) plotseling overleden

De 21-jarige Holsteiner hengst Conteur GT (Contender x Raputin) is vanmorgen plotseling gestorven, dat meldt Gestüt Tannenhof op facebook. De bruine hengst werd op de Holsteiner keuring in 2000 geprimeerd en kwam daar in handen van IT-ondernemer (en ClipMyHorse-baas) Klaus C. Plönzke. Zijn dochter Anja Plönzke was met Conteur actief in de dressuursport tot en met de klasse S.

“Ik ben als Holsteiner in Oost-Friesland opgegroeid en daarmee had ik altijd al een verbondenheid met Holsteiner paarden. Op de hengstenkeuring in 2000 kocht ik de toenmalige kampioen Carabas en toen de rest blij met die aankoop de hal wilde verlaten om naar zijn box te gaan, bleef ik zitten. Toen de rest weer aansloot had ik een tweede hengst gekocht: Conteur. Nu de tophengst op ons station”, vertelde Plönzke eerder promotievideo over de hengst. “Conteur bracht de rittigste nakomelingen en zijn nafok was succesvol in de dressuur- en springsport.”

Conteurs nakomelingen liepen dik 500.000 euro aan prijzengeld bij elkaar en hij heeft veertien goedgekeurde zonen.

