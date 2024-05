Finishfoto beslist over zege in 150-ste Kentucky Derby

De 150-ste editie van de Kentucky Derby leverde afgelopen zaterdag een van de meest duizelingwekkende finishes uit de geschiedenis van de beroemdste Amerikaanse race op. De outsider Mystik Dan hield dicht aan de railing stand tegen de late aanvallen van Sierra Leone en Forever Young.

De marge in de race met 5 miljoen dollar aan prijzengeld was zo klein dat de finishfoto enkele minuten lang bestudeerd moest worden voordat de volgorde bekend kon worden gemaakt.

Twee grote overwinningen in één weekend

Trainer Kenny McPeek en jockey Brian Hernandez Jr. wonnen samen hun eerste Derby, een dag nadat ze vrijdag samen hun eerste Kentucky Oaks, ook een Groep 1-ren, wonnen met Thorpedo Anna. Mystik Dan legde 1 1/4 mijl af in 2:03,34 en leverde de gokkers $39,22 per ingelegde dollar op.

Onwerkelijk

”Het is absoluut een onwerkelijk moment”, reageerde Brian Hernandez Jr., de jockey van Mystik Dan, na afloop. ”Als jonge knul uit Louisiana had ik de kans om in dezelfde hoek te zitten als Calvin Borel (legendarische Amerikaanse jockey, red.). Ik keek naar de video’s van een paar van zijn ritten, met Super Saver en Mine That Bird, en besloot dat we de gok gingen wagen. Dat is het leuke aan de trainer van Mystik Dan, Kenny McPeek, hij laat mij die beslissingen nemen. We hadden het juiste paard om hem dat succes te geven.”

Twee Japanse paarden in top vijf

Runner-up Sierra Leone bleef Forever Young net voor, die tergend dichtbij een Japanse overwinning in de Kentucky Derby kwam. Catching Freedom eindigde als vierde en het tweede renpaard in Japans bezit, T O Password, maakte de top vijf compleet.

Favoriet eindigt als 15-de

Fierceness, het paard dat met 3-1 favoriet was, kon het hoge begintempo niet bijbenen, werd moe een eindigde als 15e.

