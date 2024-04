Piggy March moet haar favoriet voor Badminton terugtrekken

Piggy March heeft de 15-jarige Iers gefokte Brookfield Inocent (v. Inocent) teruggetrokken voor de Badminton Horse Trials die van 8 tot 12 mei plaatsvinden. Daarmee is één van de grote favorieten van de startlijst verdwenen.

Brookfield Inocent was de nummer 2 in Pau in 2020 en won Europees teamgoud en individueel zilver in 2021. Data-analysebedrijf EquiRatings had hem als favoriet om Badminton te winnen, met een kans van 20% op de overwinning.

Izilot DHI

Door het terugtrekken van Brookfield Inocent staan Ros Canter en haar zeer talentvolle, door Bert Wichers uit Dedemsvaart gefokte Izilot DHI (Zavall x Marlon) in de schijnwerpers als favorieten voor de overwinning. De tweevoudige Grantham Cup-winnaars Emily King en de Frans gefokte Valmy Biats (v. Orlando) zijn de tweede favorieten achter Ros en Izilot DHI.

Ballaghmor Class en Vitali

Oliver Townend en zijn ervaren vijfsterrenpaard Ballaghmor Class (v. Courage II) nemen de gedeelde derde plaats in op de voorspellingslijst van EquiRatings, naast Tim Price en de 14-jarige Holsteiner Vitali (v. Contender).

Bron: Horse&Hound/Horses.nl