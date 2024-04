Merel Blom goed onderweg in Strzegom

Merel Blom - Hulsman had een vrachtwagen vol paarden meegenomen naar het CCI in Strzegom, Polen. In de korte tweester werd de Nederlandse zesde, zevende en zeventiende en in de korte driester was er een achtste plek met de zevenjarige Ukario R (v. Unikato) en een tiende plaats met Diego TH (v. Diarado). Met dat laatste paard won ze zelfs de dressuur.

De afsluitende cross van de korte driester werd op zondagmiddag verreden. Blom had na de topscore in de dressuur (-29.3) een balkje zien vallen in het springen met Diego TH en reed de cross zonder hindernisfouten uit. Haar totaal kwam uit op 39.7, het beste internationale wedstrijdresultaat tot nu toe voor de achtjarige. Met Ukario R was er na de tiende dressuurscore slechts een heel klein tijdfoutje in het springen en een cross met slechts 4,8 strafpunten voor tijd: -37.9. Dit paard liep pas zijn tweede internationale wedstrijd, na Le Lion d’Angers in oktober vorig jaar.

Böckmann wint

De driester werd gewonnen door de Duitse ruiter Calvin Böckmann die Altair de la Cense (v. Jenny de la Cense) foutloos door het springen en de cross stuurde. Daarmee bleef zijn dressuurscore van -29.4 staan. Naast Böckmann kon alleen de Zweedse Malin Asai de crosscountry fase foutloos voltooien, zij werd tweede met Maggan V (v. Jaguar Mail): -35.4. Tim Lips werd achtiende met Eckinops D’Am (v. Keops du Vinnebus), het duo nam wat meer de tijd in de cross (-48.1). Blom reed de wedstrijd ook uit met Lortero (v. Lord Z), die 20ste werd (-52.1).

Korte tweester

De Duitse Sophie Leube was concurrent van zichzelf in de korte tweester. Met Isselhook’s Asaro (v. Hirtentanz 2) werd ze eerste op -26.2 en bovendien tweede met Heda (v. Aragorn W) op -26.4. De Belgische Lara de Liedekerke- Meier werd derde met Quintus (v. Diarado). In deze rubriek finishte de gehele top 10 op hun dressuurscore. Dat gold ook voor Merel Bloms paarden Gem’Stone Z (v. Gemini CL XX) en Killer Queen, die op de zesde en zevende plaats eindigden met -30,2 en -30,5 strafpunten. Ook met Checkpoint 46 (v. Chacoon Blue) reed Blom een foutloos springparcours, na de zevende dressuurscore. In de cross waren er een paar tijdfouten voor de zesjarige ruin, waarmee ze met dit paard op de 17e plaats finishte.

Uitslag CCI3*

Uitslag CCI2*

