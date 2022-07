Belgische winst in King George V Gold Cup

Eén van de meest traditionele Grote Prijzen op de Europese springkalender, de King George V Gold cup in Hickstead, is vanmiddag gewonnen door de Belgische ruiter Gilles Thomas met Aretino 13 (v. Caretino). Tweede was de jonge Brit Harry Charles met zijn 16-jarige KWPN'er Borsato (v. Contendro I). Marlon Módolo Zanotelli werd derde met de tienjarige KWPN'er Harwich VDL (v. Arezzo VDL).

Op het gras van Hickstead stonden weer een flink aantal technische uitdagingen voor de deelnemers. Met een dikke waterbak, een muur en een aantal steilsprongen en oxers die tot 1,60m kwamen, was er voldoende uitdaging. De grote plankensteil, de driesprong en de wateroverbouwde oxer-combinatie bezorgden velen hun Waterloo. Ook de combinatie van twee hoge witte hekken (met maar één galopsprong ertussen) was niet voor iedereen even plezierig.

Razendsnel

Uiteindelijk bereikten acht combinaties de barrage, waaronder drie Belgen, twee Britten en twee Brazilianen. Gilles Thomas was in die barrage veruit de snelste, met een foutloze ronde bovendien. Thomas stuurde Aretino in 48,21 seconden naar de finish, Charles kwam op 51,22 binnen. Er deden geen Nederlanders mee in deze GP.

Uitslag