Elfde King’s Cup overwinning voor Geir Gulliksen

Afgelopen weekend waren de Noorse Kampioenschappen weer van start. Op zaterdagmiddag werd Geir Gulliksen gekroond tot Noors kampioen in Drammen, waarmee hij de elfde King's Cup van zijn carrière claimde. Gulliksen reed met zijn paard VDL Groep Quatro (Quaprice Bois Margot x CalettoI), eerder uitgebracht door Maikel van der Vleuten, naar de overwinning.

Na zijn overwinning vertelt Gulliksen: “Als senior is dit mijn 18de gouden medaille in 28 jaar op de Noorse indoor en outdoor kampioenschappen en de elfde keer dat ik de King’s Cup win. In totaal heb ik achttien keer gewonnen, tien keer zilver en vier keer brons.” Het geheim van zijn constante successen: “blijf gefocust, werk hard, geef nooit op en sta open om te leren, zelfs als je zestig bent!”

Bron: Worldofshowjumping