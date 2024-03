Jos Lansink maakt team League of Nations Ocala bekend

Bondscoach Jos Lansink heeft voor de FEI Longines League of Nations wedstrijd in Ocala (Florida) een heel sterk team geselecteerd. TeamNL bestaat in deze tweede wedstrijd van de nieuwe formule van de landenwedstrijden uit Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, Willem Greve en Jur Vrieling. De wedstrijd in Ocola wordt verreden van 19 tot en met 23 maart.

Lansink doet in de tweede wedstrijd van de FEI Longines League of Nations een beroep op de vier hoogstgeplaatste ruiters van TeamNL op de FEI-ranking van dit moment. Harrie Smolders die komend weekend op The Dutch Masters-Indoor Brabant wordt gehuldigd als ‘Ruiter van Jaar 2023’ is de huidige nummer 12 op de wereldranglijst.

Smolders wordt in het team vergezeld door Maikel van der Vleuten, de regerend kampioen van Nederland. Van der Vleuten is op nummer 18 de tweede Nederlander op de ranglijst van de wereldpaardensportbond. Daarop vinden we Willem Greve op plaats nummer 30. De ruiter verkeert in goede vorm met zijn toppaarden. Mede dankzij de goede klasseringen de afgelopen maanden is Greve in twee maanden tijd 30 plaatsen gestegen op de FEI-ranking.

Negende in Abu Dhabi

Jur Vrieling was er al bij op de eerste wedstrijd van de FEI Longines League of Nations in Abu Dhabi drie weken geleden. Nederland eindigde toen op de negende plaats. Op de FEI Longines-ranking is Vrieling de nummer 53.

Format

De tien beste landen – gerankt op basis van de hoogstgeplaatste ruiters per land op de FEI Longines ranking – komen aan start in de FEI Longines League of Nations. De competitie bestaat uit vier wedstrijden met de finale in Barcelona. De eerste wedstrijd, gewonnen door Duitsland, was drie weken geleden in Abu Dhabi. Na Ocala staan Sankt Gallen en Rotterdam in dit Olympisch jaar nog op de kalender.

In de opzet van de league rijden alle vier de combinaties per land in de eerste omloop. Daarin tellen de drie beste resultaten. In de tweede omloop komen drie combinaties per land aan start waarin alle resultaten tellen.

Verlanglijst Lansink

Het belangrijkste doel dit jaar is voor bondscoach Jos Lansink uiteraard de Olympische Spelen van Parijs, waarvoor de springruiters zich in 2022 al plaatsten tijdens het WK. Een plaats in de finale van de FEI Longines League of Nations staat uiteraard ook op de verlanglijst van Lansink.

De wedstrijd in Ocala op zondag 23 maart wordt live (6 uur tijdsverschil) uitgezonden via FEI.tv.

Kalender

Kalender Longines League of Nations wedstrijden 2024

19 – 23 maart: Ocala, FL (USA)

30 mei – 2 juni: St. Gallen (SUI)

20 – 23 juni: Rotterdam (NED)

3 – 6 oktober: Barcelona (ESP) – Finale

Klik hier voor de tussenstand na 1 van de 4 wedstrijden

Bron: Persbericht KNHS