Maud Wiefferink en Jasmin Seppälä domineren GMB selectie in Denekamp

Het was Maud Wiefferink die de dienst uitmaakte in de 5-jarigen rubriek in Denekamp. De van geboren Denekampse, die tegenwoordig samen met haar partner Maurice Stevens een spring en handelsstal runt in het Drentse Zeijen, bezette zowel de eerste als de zevende plaats. Bij de 4-jarigen gaf Jasmin Seppälä duidelijk haar visitekaartje af want zij bezette zowel de eerste als de derde plaats.

De overwinning kreeg voor Maud Wiefferink nog extra glans, doordat haar paard Neenee van Jaja (Jardonnay VDL x Quasimodo vd Molendreef) door haar vader Frank Wiefferink gefokt is. Nadat ze in Exloo ook al de kleine finale voor 5 jarigen won met Neenee, werkt ze nu toe naar de finale van de GMB competitie die op 2 december tijdens Jumping de Achterhoek wordt verreden.

Sterke kopgroep

Maud Wiefferink, een trouwe deelnemer en ook al eindwinnares van de competitie, looft het meewerkende karakter en de vlugheid van haar paard Neenee. De tweede plaats ging naar Dianne Vroom met de door Jan Otten gefokte Nheintje (Comthago VDL x Libero H). Jarno Hesselink, die eerder die ochtend tijdens de Winterclassics met zijn andere paard derde werd in het 1.30m, stond in Denekamp ook op plek drie met de door zijn oom Theo Oude Nijhuis gefokte No Mercy (Hernandez TN x Dakar VDL)

Jasmin Seppälä domineert vierjarigen

Bij de 4-jarigen ging zowel de winst als de derde plaats naar Jasmin Seppälä. Ze won met de door Ben Mensinck en Marlolein Ras gefokte Ocean (Cantona TN x Verdi) en werd derde met One Of A Kind Tn, die zoals het achtervoegsel al doet vermoeden door Team Nijhof gefokt is en van Cellestial x Carthago afstamt. Joost Luttikhuis bezette plaats 2 met Dom Përignon SDW. Deze zwarte hengst (Dominator Z x Glasgow vh Merelsnest) is gefokt door A.P.G. de Lange uit Swifterbant.

Uitslagen

Bron: persbericht