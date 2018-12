Nieuwe BMW voor Niels Bruynseels in Mechelen

In een uiterst spannende vierde en allesbeslissende barrage van de Masters op Jumping Mechelen eiste Niels Bruynseels als laatste ruiter de nieuwe BMW op. Met Delux van T&L (v. Toulon) was hij twee tiende sneller dan zijn landgenoot Pieter Devos en zijn KWPN'er Apart (v. Larino) en bijna een seconde sneller dan Daniel Deusser die ook een Larino onder het zadel had, Jasmien vd Bisschop.

Tien combinaties gingen in de Masters van start. In de laatste en vierde barrage bleven drie ruiters over die moesten uitmaken wie de nieuwe BMW in ontvangst mocht nemen. De strijd ging tussen twee Belgen en een Duitser en tussen twee Larino’s en een jonge Toulon.

Deusser en Devos met Larino’s

Daniel Deusser moest met de Larino-dochter Jasmien vd Bisschop het spits afbijten. De Duitser reed een sterke foutloze ronde in een tijd van 28,92 seconde. De negenjarige merrie heeft Deusser nog niet lang onder het zadel en was met haar al de beste in de Masters in Parijs.

Galopsprong minder

Dat het sneller kon liet vervolgens Pieter Devos zien met eveneens een Larino-nakomeling, de KWPN’er Apart. In de laatste lijn kon Devos een galopsprong minder rijden en zette de klokken stil op 28,34 seconden. Toch moest hij het hoofd buigen voor zijn landgenoot Niels Bruynseels.

Twee keer galopsprong minder

Bruynseels reed met Delux van T&L niet alleen op de laatste lijn een galopsprong minder, maar ook een lijn daarvoor. Daardoor was hij op de meet twee tiende sneller (28,12 seconden) dan Devos en mocht in zijn eigen Nekkerhal de ereronde rijden in de nieuwe BMW.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Galop.be