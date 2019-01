Niels Tacken en Chenna Z voeren Hollandse top aan

“Het zal mij benieuwen of het sneller kan”, lacht fokker Pierre Strijbos na de ronde van zijn Chenna Z in de MT-kwalificatie. In de proef over 1.40m stond Niels Tacken lang aan de leiding, maar kwam uiteindelijk 0.13 seconden tekort voor de zege. Voor Nederland voegden zich tevens Angelique Hoorn en Robert Vos zich bij de top vijf van deze rubriek.

Het Luxemburgse volkslied klonk voor de winnaar, Victor Bettendorf, die voor de gelegenheid Colchique du Gibet (v. Chacco-Blue) had gezadeld. “Ik had eigenlijk niet gedacht vandaag zo hoog te eindigen. Er aardig wat lange lijnen in deze proef. Dat past Chenna Z met haar wat kortere galop niet perse. Maar ik kon prima doorrijden”, lacht de nummer twee.

Winst al binnen

Met winst naar huis is voor de ruiter uit Meterick al zeker. Door zijn overwinning in het 1.20m bij de nationale Winter show in Kronenberg begin december won Tacken een startplaats voor een CSI naar keuze. “Daar was ik natuurlijk heel blij mee. Deze klassering is weer een mooi begin van het nieuwe jaar, waarin ik hoop met Chenna Z door te kunnen groeien naar CSI3*-niveau”.

Hoorn, Vos & Been

Angelique Hoorn werd met Space Girl 4 (v. Spaceball) vierde in 61.83. Robert Vos sloot met Scotch (v. Stolzenberg) aan op plaats vijf in 62.55 seconden. In de 1.40m GP-kwalificatie was Remco Been goed voor het hoogste NL-resultaat. Met Gouverneur (v. Eldorado van de Zeshoek) werd de Wierdenaar vierde.

