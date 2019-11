Nieuwe eigenaar voor Explosion W, Maher blijft zijn ruiter

Ben Mahers toppaard Explosion W (v. Chacco Blue) is verkocht, dat maakte de voormalige eigenaar Poden Farms maandag op facebook bekend. Het beste springpaard van 2019 dat afgelopen weekend nadat hij met zijn Britse ruiter eerder de Global Champions Tour én de overwinning met zijn team in de Global Champions League op zijn naam schreef, ook nog eens de Super GP won in Praag, blijft wel bij Maher onder het zadel.

Neil Moffit van Poden Farms liet weten dat de verkoop tot stand kwam na een reeks van aanbiedingen en onderhandelingen, waarbij steeds voorop heeft gestaan dat Explosion bij Maher zou blijven en daarmee ook onder de Britse vlag zou blijven uitkomen.

Nieuwe eigenaren

Pamela Wright en Charlotte Rossetter zijn de nieuwe eigenaren van de door Willy Wijnen gefokte Explosion W en zij kijken met groot enthousiasme naar de toekomst. “We zijn verheugd met de mogelijkheid om deel uit te maken van het verhaal van Explosion. Hij is een prachtig paard dat al een stempel op de wereld heeft gedrukt en we kijken ernaar uit om te zien welke nieuwe hoogtepunten hij in de toekomst zal bereiken.”

Maher is ook blij met de samenwerking met de nieuwe eigenaren van zijn topper. “Explosion is de afgelopen jaren een groot deel van mijn leven geweest. Hij heeft een heel sterk karakter en we hebben een hele speciale band”, aldus de Britse ruiter. “Ik ben blij met de ontwikkelingen en dankbaar dat de nieuwe eigenaren Explosion mij ook toevertrouwen. Ik kijk enorm uit naar wat de toekomst gaat brengen.”

Bron: Horses/FB