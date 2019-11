Ben Maher en Explosion W winnen Global Champions Super GP

Na de Global Champions Tour én de overwinning met zijn team in de Global Champions League van dit jaar, heeft Ben Maher met Explosion W (v. Chacco-Blue) ook de Super GP in Praag gewonnen. Na twee zeer uitdagende rondes was de Brit de enige die al het hout hoog hield met zijn super KWPN'er. De tweede plaats ging naar de Ier Darragh Kenny met Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky). Martin Fuchs en Clooney 51 (v. Cornet Obolensky) werden derde, ondanks een balk in de eerste ronde.

De Super GP vormt sinds seizoen 2018 de ‘over-the-top’ afsluiter van het Global Champions Tour-jaar. De winnaars van de etappes van het afgelopen seizoen krijgen allemaal een ticket voor deze extreme Grand Prix, waarin veel te verdienen valt.

“Ik weet niet wat ik nu moet voelen” zei de geëmotioneerde winnaar na afloop. “Wat een geweldig publiek en wat een geweldige sport. Ik wilde niet te snel gaan om foutloos te kunnen blijven en heb zeker ook wat geluk gehad. Ik heb geen woorden voor Explosions prestaties van de laatste twee jaar. Hij is magisch.” Maher mocht nog 3 ton aan zijn toch al goedgevulde prijzenpot van 2019 toevoegen.

Eerste ronde: vier foutloze combinaties

In de eerste ronde van deze super GP, waarin 18 combinaties aan de start kwamen, had Globals-parcoursbouwer Uliano Vezzani een enorme uitdaging neergezet, met een paar zeer lastige afstanden, meerdere horizontale mega-oxers en een paar uitdagende combinaties. Marcus Ehning was met de zestienjarige Cornado NRW (v. Cornet Obolensky) de eerste starter. De Duitser nam voor de zekerheid maar wat binnenbochten om binnen de tijd te blijven. Het kostte hem en zijn superster een balk.

De Fransman Julien Epaillard en zijn Virtuose Champeix (v. Rubins des Bruyeres) waren de eerste combinatie die foutloos door het parcours kwamen. Dit paard heeft afgelopen jaar al een aantal Tabel A-rubrieken gewonnen, maar nog niet op deze hoogte. Epaillard was niet heel snel, maar wel binnen de tijd.

Toen Explosion W (v. Chacco-Blue) onder het zadel van Ben Maher aan zijn rondje begon kon je echt een speld horen vallen in de O2-arena. De populaire combinatie waren van meet af aan topfavoriet voor de winst. Maher liet zich niet afleiden en de grote vos sprong met de oren erop door het grote en technische parcours. Explosion kwam nergens echt in de problemen en was nog snel ook. De tweede nulronde was een feit.

Ook Daniel Deusser reed een zeer uitgekiende ronde met de niet al te grote Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) die vrijwel moeiteloos de afstanden reed waar veel andere combinaties duidelijk moeite mee hadden. Deusser was de derde foutloze ruiter in de eerste ronde.

De in Nederland woonachtige Israëlische Dani Waldman had noodgedwongen niet haar topmerrie Lizzymarie meegenomen maar Caspar 213 (v. Cornet Obolensky), die ze af en toe flink moest aanmoedigen. De combinatie had behoorlijk wat geluk in de driesprong met een onbalans en een paar fikse touchés. De inspanningen van Waldman en haar bruine waren op miraculeuze wijze goed voor de vierde foutloze ronde van de avond.

De eerste ronde van Ier Darragh Kenny met Balou du Reventon zag er heel goed uit. Er vielen geen balken, maar het duo kreeg een fout voor tijd. Daarmee ging hij als vijfde in de ranking de tweede ronde in.

Balken voor topcombinaties

Topfavorieten Martin Fuchs en Clooney 51 (v. Cornet Obolensky) kregen een balk op een grote oxer halverwege, hoewel ze het hout niet heel hard raakten. Braziliaan Marlon Modolo Zanotelli kreeg ook een balk in een verder keurige ronde met zijn grote vos VDL Edgar M (v. Arezzo VDL).

Eén balk in de eerste ronde hoeft echter geen ramp te zijn. Edwina Tops-Alexander won deze strijd vorig jaar, nadat ze in de eerste ronde een balk had. Harrie Smolders leek toen op de overwinning af te stevenen met een foutloze eerste ronde, maar zag zijn plannen uit elkaar vallen in ronde twee. Oftewel, een balk in ronde één is niet ‘einde oefening’ en alles kan gebeuren in de extreme parcoursen die Uliano Vezzani voor de Global-combinaties neerzet bij een super GP.

Grote hindernissen in ronde twee

Voor de combinaties die foutloos of met één balk uit de eerste ronde kwamen, stond de druk erop. Het tweede rondje leek iets minder technisch, maar stond helemaal vol met hindernissen op maximale hoogte. Zanotelli opende het bal om de podiumplekken met een keurige foutloze ronde onder toeziend oog van zijn Zweedse vrouw Angelica Augustsson, die zo’n beetje dood stond te gaan van de zenuwen. Met een vijfde plaats had haar echtgenoot toch echt heel goed gereden, zo bleek aan het eind van de wedstrijd.

Martin Fuchs had besloten dat het snel moest. Zijn vier fouten uit de eerste ronde kon hij niet meer goed maken, maar hij moest heel snel om nog een podiumkans te hebben. Clooney had even goed gekeken naar alle kijkerige hindernissen, waaronder de Tsjechische vlag die het parcours afsloot. Met topsnelheid racete Fuchs door het parcours, bijna 6,5 seconden sneller dan iemand anders tot dan toe gedaan had. Missie volbracht, maar waar zou dit eindigen? Van de andere vierfouters uit ronde één lukte het verder alleen Marcus Ehning om foutloos te blijven. Zijn Cornado bleef goed springen, maar de tijd van Clooney bleef buiten bereik. Het was uiteindelijk goed voor de vierde plaats.

Darragh Kenny speelde een ander spel. Met slechts één tijdfout uit ronde één wilde hij per se foutloos blijven en was geenszins van plan met de snelheid van Fuchs door het parcours te knallen. Het werkte, al verzamelde de Ier met Balou du Reventon nog wel een tijdfout erbij.

De bloedfanatieke Dani Waldman tilde vervolgens haar Caspar bijna over de hindernissen van ronde twee, na hun onverwachte foutloze eerste ronde. Het paard deed echt zijn uiterste best voor zijn amazone, met machtige stretches. Hij raakte echter duidelijk vermoeid aan het einde en kon niet voorkomen dat er twee balken vielen. Als er punten voor inzet gegeven zouden worden had de combinatie zeker gewonnen, al viel een negende plaats eigenlijk ook helemaal niet tegen.

Deusser en Tobago Z waren bezig met een fabelachtige ronde toen de plank op de derde hindernis van de driesprong viel. Praag zuchtte van teleurstelling. De tijd was niet genoeg voor de snelste vierfouter, Deusser werd uiteindelijk zesde.

De snelle Epaillard kreeg een balk op een grote oxer halverwege en in zijn poging om het daarna bij een snelle vier te houden stortte het hele kaartenhuis vervolgens in elkaar. De Fransman en zijn sympatieke vos kwamen met 12 fouten uit ronde twee en moesten genoegen nemen met de twaalfde plaats.

Laatste starter Ben Maher heeft dit jaar al de Global Champions Tour én de Global Champions League gewonnen, maar met zijn foutloze eerste ronde en alle mogelijkheden open stond de druk er toch flink op. Een vroege – en harde – rammel in de eerste combinatie zette de zaak flink op scherp, waarna Explosion attent en ruim over de laatste hindernissen knalde. Ook de super GP was voor de Brit.

Van der Vleuten en Verdi naar zevende plaats

Maikel van der Vleuten en de zeventienjarige Verdi TN (v. Quidam de Revel) kwamen in ronde één zeer gefocussed de ring in, maar in de eerste combinatie kreeg het duo een touché op de eerste en een balk in de tweede hindernis. Daarna viel een plank en toen moesten de grootste hindernissen nog komen. Van der Vleuten hield het hoofd koel en maakte zijn eerste rondje rustig af, zonder verdere fouten. Alles was nog niet verloren.

In de tweede ronde werd de ervaring van Verdi op dit niveau nog eens extra benadrukt. Hoewel de combinatie een paar touchés had, ging het erop en erover, ook bij de extreme combinaties, lastige visuele topplanken en andere trucs. Van der Vleuten bleef foutloos en eindigde de wedstrijd met acht strafpunten. Het bleek uiteindelijk genoeg voor de zevende plaats in het eindklassement, nog altijd goed voor bijna 44.000 euro.

Peder Fredricsson had tot zijn sjagrijn ook twee balken in de eerste ronde met H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) maar haalde zijn revanche in ronde twee met een karakteristieke springdemonstratie. Zijn foutloze ronde was alleen iets langzamer dan die van Maikel van der Vleuten.

Balken voor de Devos

Belgische favoriet Pieter Devos had zijn topmerrie Claire Z (v. Clearway) gezadeld, die zeer fijn sprong in ronde één, maar onfortuinlijk in botsing kwam met een achterste balk. Devos hikte dus tegen vier strafpunten aan na ronde één. Hij had weer opstartproblemen met Claire in ronde twee en kreeg een balk. Zijn poging om Van der Vleuten voor te blijven in de eindstand, kwam tenslotte ten einde op de laatste hindernis waar de bovenste plank vanaf vloog. Ook landgenoten Niels Bruynseels en Olivier Philippaerts hadden niet hun beste dag.

Pech voor Beerbaum en Springsteen

Vorig jaar was hij tweede en dit jaar had hij ook zijn zinnen gezet op een podiumplaats, maar Ludger Beerbaum die met Cool Feeling (v. Cornado NRW) een uitstekende ronde sprong, verloor een teugel in de driesprong. Hij reed nog een stuk door, raakte een vlag en kwam daarna niet meer uit de één na laatste hindernis. Beerbaum moest afremmen, een volte rijden en met zijn teugels weer opgepakt de laatste hindernis pakken. Hij beëindigde ronde één uiteindelijk met 12 strafpunten. Jessica Springsteen liet een zeer onkarakteristieke vier balken vallen met RMF Zecilie (v. Acolord) in ronde één. Beiden kozen ervoor om niet terug te keren in de tweede ronde.

Uitslag

