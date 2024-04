Prijzenregen voor Sanne Thijssen in St. Tropez

Sanne Thijssen is vanuit Mexico doorgereisd naar het CSI3* concours in het Franse St.Tropez. Daar nam ze vandaag in verschillende rubrieken menig envelopje mee naar huis. In het hoofdnummer van de dag, een 1.50m met barrage, kwamen er van de 45 combinaties maar zes foutloos door het basisparcours. Met een halve seconde verschil zag ze Thibault Touron er met de winst vandoor gaan. In de 1.45m die daarop volgde nam ze met Keiralanda VDM (v.Douglas) revanche en trok ze de overwinning naar haar hand.

In de barrage van het 1.50m noteerde Thijssen met de merrie Cupcake Z (v.Chacco-Blue) een foutloze rit in een tijd van 36,79 seconden. Afgelopen februari en maart heeft Thijssen met de elfjarige merrie flinke stappen gemaakt op de Sunshine Tour. Het duo verscheen aan de start van meerdere 1.50m rubrieken en startte voor de allereerste keer ook op 1.60m niveau.

1.45m

In de driesterren 1.45m, verreden over twee-fasen, gaf Thijssen de rest het nakijken met de negenjarige Keiralanda VDM. Met 23,87 seconden op de klok was ze haar concurrentie te snel af. Thijssen had het druk, want ook in de tweesterren 1.45m reed ze de ring binnen. Met de Zirocco Blue VDL-zoon Csf Whipper Snapper bleef ze foutloos in een tijd van 35,45 seconden, goed voor de vierde plaats.

Uitslagen

Bron: Horses.nl