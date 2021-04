Willem Greve over Rolex GP: ‘Ik ben echt heel tevreden’

Vanmiddag pakte de Nederlandse springruiter Willem Greve de vijfde plaats in de Rolex Grand Slam Grand Prix in Den Bosch. Hiermee was Greve de beste Nederlander in de rubriek. De springruiter zat tijdens het parcours in het zadel van de 17-jarige hengst Carambole (v. Cassini I). De overwinning in deze hoog gedoteerde Grote Prijs ging naar de Oostenrijker Max Kühner met de 10-jarige ruin Elektric Blue P (v. Eldorado van de Zeshoek TN).

Willem Greve is super trots op de 17-jarige Holsteiner. “Ik ben apetrots op Carambole. Dat hij op deze leeftijd nog zo meedoet met de absolute wereldtop. Dat hij dit voor mij doet is geweldig. In de eerste lijn reed ik zes galopsprongen, waar de winnaars er vijf reden. Daar had ik misschien iets minder bescheiden moeten zijn, maar ja achteraf is het mooi wonen. De rest van de barrage liep super. Voor nu kon het eigenlijk niet beter, ik heb een super concours gehad en ik ben echt heel tevreden.”

‘Het maximale is uit de situatie gehaald’

Vanwege de wisselende maatregelen tegen corona en het rhinovirus was The Dutch Masters 2021 anders dan voorheen. ”Het is een bijzondere ervaring, maar ik heb enorm veel waardering dat de organisatie de nek zo heeft uitgestoken en dit heeft neer weten te zetten. Het had de organisatie niet erger tegen kunnen zitten in de aanloop, ik vind het echt knap. Het is echt super voor elkaar. Alles er omheen is voor ons ruiters rustiger dan normaal, dat heeft ook voordelen. Natuurlijk mis je de sfeer, maar het maximale is uit de situatie gehaald.”

Bondscoach Rob Ehrens

Bondscoach Rob Ehrens was ook bij het evenement. “We kunnen genieten van prachtige sport hier, echt top. De barrage leverde geweldige sport, zo hard als ze hier rond rijden, rijd ik niet eens meer een M-parcours”, vertelt Ehrens lachend. “Het is natuurlijk een hele andere editie dan wat we normaal gewend zijn, maar qua sport is alles top geregeld hier.”

Bekijk ook hier de berichten over de Rolex GP in Den Bosch:

Bron: Horses.nl/KNHS