Happy athletes springen eruit in laatste kampioenschapsweekend

Met vier springkampioenschappen op vrijdag en vijf op zaterdag werden de KNHS Indoorkampioenschappen afgerond. De aanvullende happy athlete-prijzen doen waarvoor ze in het leven geroepen zijn: de schijnwerpers richten op de ruiters en amazones die hun paarden op een fijne manier opleiden, voorbereiden en voorstellen. Riëlke Roeland en Emmy Hermsen bijvoorbeeld.

Net geen winst, maar wel een belangrijke rol was dit weekend weggelegd voor de Overijsselse amazone Riëlke Roeland. Met een tweede plek in het 1,30 m. met Mister Coconut (v. Gaspahr) en een derde in het 1,35 m. met D’Amigo de Beauty (v. Dominator Z) kon de concurrentie niet om haar heen.

Juist met die sensibele Mister Coconut won Roeland de Happy Athlete-prijs. “Misschien ook wel logisch, want met hem ben ik nog meer bezig met toewerken naar rust en ontspanning, omdat hij dat heel erg nodig heeft.”

Meer lezen over het laatste weekend van de KNHS Indoorkampioenschappen, dat doe je in de Paardenkrant nr. 13-14, digitaal al verkrijgbaar voor 4,50 euro.