Harrie Smolders snelt naar winst in rubriek met joker

De progressieve springrubriek met joker leverde gisteravond in het MECC-gebouw een overwinning op voor Harrie Smolders. De voormalige nummer 1 van de wereld zadelde zijn schimmel Une de l’Othain (v. Conterno Grande) voor de zege die hem 2500 euro opleverde.

Jens van Grunsven pakte de tweede plaats met Doma Sue (v. Dollar du Murier), Annelies Vorsselmans eindigde op Madison (v. Indoctro) als derde.

Parcoursbouwer Louis Konickx had in dit 1.45 m direct op tijd als laatst hindernis twee steilsprongen naast elkaar gezet, waarvan er één een gat hoger was en voorzien van een rode plank. Bijna alle deelnemers kozen de joker, die in de meeste gevallen ook wel bleef liggen.

Veel controle

Maar door het technisch gebouwde parcours én de snelheid, die vanaf de eerste meters een rol speelde, viel er toch regelmatig een balk. Met veel controle stuurde Smolders de eerder door Marie Etter-Pellegrin gereden schimmel naar het winnende resultaat.

Uitslag

