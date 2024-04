Rodrigo Pessoa verwelkomt twee nieuwe talenten op stal

Artemis Farms, de sponsor van springruiter Rodrigo Pessoa, heeft twee nieuwe talentvolle paarden aangekocht voor de Braziliaan. Het betreft de negenjarige merrie Corrie 9 (v.Comme Il Faut) en de Ogrion des Champs-zoon Starman, die beiden voorheen internationaal te zien waren onder het zadel van Jana Wargers.

Vorig jaar schreef Wargers nog de CSI2* Grote Prijs van Opglabbeek op haar naam met Corrie 9 en op het CHIO Aken bleef het duo driemaal foutloos in de jonge paarden rubrieken. Met de eveneens negenjarige Starman (voorheen Fusario D’Boissailles) verscheen Wargers aan de start van enkele 1.50m rubrieken.

Belofte voor toekomst

Aan WoSJ vertelt Pessoa over de twee paarden: “Corrie is een merrie met extra kwaliteit. Ze heeft veel bloed, is voorzichtig en een echte vechter. Het is een kleine merrie, maar wel heel sterk. Dat is een punt wat we nog wat moeten gaan uitzoeken samen. Starman is een paard met enorm veel vermogen en heeft van nature veel balans. We moeten nog wat gaan werken aan ‘zijn flatwork’, maar we verwachten veel van hem voor de toekomst.”

Pessoa zal beide paarden debuteren in Amerika, waarna ze samen met Pessoa’s andere toppaarden Dhalida (v.Diamant de Semilly) en Major Tom (v.Vagabond de la Pomme) doorreizen naar Europa.

Bron: WorldofShowJumping