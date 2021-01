256.684 euro voor tuigpaard Hiro T op veiling in Amerika

Op de Heart of America Dutch Harness Horse Sale werd vandaag voor een record bedrag van 312.500 Dollar, 256.684 euro, de tuigpaardhengst Hiro T geveild. De negenjarige zoon van de keur hengst Cizandro is gefokt door W.A. Toonen uit Alem en werd als jonge hengst al naar Amerika geëxporteerd. Een combinatie van eigenaren, de Hiro T Partnership, heeft de hengst gekocht.

Hiro T werd in 2015 door Robbie en Chantal van Dijk op de KWPN hengstenkeuring voorgebracht. Na een goede verrichting verdiende hij zijn dekbrevet. Op het examen kreeg Hiro T voor front een 8, voor lichaamshouding een 7, voor zweefmoment een 8, voor actie voorbeen een 7,5, voor gebruik achterbeen een 8, voor looplust een 8 en voor algemeen beeld een 8.

ADHHA Renovo Cup

Randy Forrester in St. Joseph in Amerika kocht Hiro T aan en de hengst verhuisde naar de Verenigde Staten. Hier dekte Hiro tussen de 40 en 60 merries per jaar en werd met veel succes door Melissa Moore uitgebracht in de sport. In 2019 won het paar de prestigieuze ADHHA Renovo Cup. Zijn nafok heeft inmiddels ook al aansprekende resultaten geboekt.

Hiro T Partnership

Hiro T is op de veiling gekocht door de Hiro T Partnership, een combinatie van eigenaren met Joseph O’Brian en Melissa Moore. Voor de fokkerij blijft Hiro T beschikbaar bij Yoder Equine van Myron Yoder.

Kijk hier naar de video van de veiling van Hiro T.

Bron Facebook Het Tuigpaard / The Dutch Harness Horse