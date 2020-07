Streep door Norgermarkt Concours

Het bestuur van Stichting Norgermarkt Concours heeft besloten om dit jaar toch geen concours te organiseren. Het concours zou op 13 september plaats vinden, maar de coronasituatie heeft de organisatie doen besluiten om het concours alsnog af te blazen.

Om de coronamaatregelen in acht te nemen moet iedere bezoeker blijven zitten, mogen ze niet over de dranghekken hangen en is het toezicht op de 1,5 meter afstand een harde eis. Ook de deelname voor de diverse rubrieken is nog erg onzeker en nu de coronamaatregelen weer lijken te worden aangescherpt heeft het bestuur besloten de voorbereidingen stop te zetten.

Volgend jaar

Voor 2021 zal het bestuur van Stichting Norgermarkt Concours de organisatie in de loop van dit jaar weer oppakken, zodat ze op 27 Juli 2021 wederom een kwaliteitsvol concours hippique kunnen organiseren voor Tuigpaarden, Friezen en Hackneys.

Bron: Horses.nl/ Persbericht