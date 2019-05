Aquila HDC na zege in CSI4* St. Tropez nu opnieuw geblesseerd

Opnieuw pech voor Patrice Delaveau nu zijn ruin Aquila HDC na de comeback en een mooie overwinning op het CSI4* in St. Tropez weer te maken heeft met een blessure. Zijn paard Aquila HDC (Ovidius x Lauriston) raakte vorig jaar geblesseerd in aanloop naar de Wereldruiterspelen in Tryon en moest lang revalideren. In St. Tropez maakte het duo vorig week haar comeback en leek weer in topvorm met een overwinning in de 4* Grand Prix. Eigenaar van de hengst, Haras Des Coudrettes, maakte gisteren echter bekend dat Aquila HDC opnieuw geblesseerd is. Slecht nieuws voor de Franse ruiter.

Na een lange herstelperiode pakte Patrice Delaveau in januari de training met Aquila HDC weer op en verscheen de Franse ruiter in Royan weer voor het eerst met hem aan de start. Op het CSI4* van St. Tropez leek de vorm weer helemaal terug toen hij in de barrage Steve Guerdat versloeg en de Grand Prix wist te winnen. Nu is echter bekend gemaakt dat de ruin weer een blessure heeft opgelopen.

Lichte blessure

De eigenaren van de zoon van Ovidius maken zich echter geen zorgen en meldden dat er geen ernstige schade is zoals de vorige keer. Het zou gaan om een lichte blessure opgelopen in de Hubside Tour van St. Tropez. “Bij controle na afloop van de laatste wedstrijd hebben we een lichte blessure geconstateerd, niets dramatisch en niet zo ernstig als de vorige keer. Dankzij de controle hebben we het begin van een blessure gevonden die gemakkelijker te behandelen is dan wanneer we op klinische symptomen hadden gewacht. We doen er alles aan om voor onze Aquila te zorgen met al onze energie en aandacht. We verwachten dat hij over een paar weken weer hersteld is.”, aldus Haras des Coudrettes.

