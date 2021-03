Webinar rhinopneumonie nav uitbraak Valencia

De rhinopneumonie uitbraak in Valencia roept veel vragen op bij paardenhouders en dierenartsen. Wat is de huidige status en wat kun je zelf doen als je een paard van rhinopneumonie verdenkt? Deze vragen worden donderdagavond beantwoord in een gratis webinar over rhino, georganiseerd door Paardenkrant-Horses.nl en Royal GD.

Donderdagavond 4 maart aanstaande van 20.30 tot 21.30 uur geven GD, de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, KNHS, FNRS en Paardenkrant-Horses.nl (Eisma Horsesmedia) een korte update over de status van rhinopneumonie in Valencia en wat dat inhoudt voor de paardenhouderij in Nederland.

Een paard dat is getroffen door het rhinopneumonie EHV 1-virus wordt met takels omhoog gehouden. Foto: Ger Loeffen

Haike Blaauw (FNRS) zal de avond voorzitten. Kees van Maanen (GD) vertelt over de huidige status van rhinopneumonie in Europa: wat is het, hoe verspreidt het zich en hoe kun je testen? Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan (faculteit Diergeneeskunde) geeft uitleg over het klinische beeld van de neurologische vorm, hoe te behandelen en belangrijker nog: wat je kunt doen om een uitbraak zo goed mogelijk te managen en zo mogelijk te voorkomen. Iris Boelhouwer (KNHS) vertelt wat het inhoudt voor de Nederlandse (top)wedstrijdsport.

20.30 uur Haike Blaauw (directeur FNRS) opening

20.35 uur Kees van Maanen (veterinair microbioloog, GD) vertelt over de huidige status in Europa, wat is rhinopneumonie, hoe verspreidt het zich en hoe kun je het testen?

20.50 uur Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan (hoogleraar inwendige ziekten paard, faculteit Diergeneeskunde) legt uit hoe je de ziekte kan herkennen, managen en zo mogelijk voorkomen.

21.05 uur Iris Boelhouwer (KNHS) vertelt wat het inhoudt voor de Nederlandse wedstrijdsport.

21.10 uur Vragen

Deelnemen aan dit webinar is gratis, vooraf inschrijven is wel nodig. Schrijf je snel in, want vol is vol!