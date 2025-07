Carambole (21) ingeslapen na ongeluk in de wei

De hengst Carambole is gisteren op 21-jarige leeftijd overleden. De GP-winnaar onder het zadel van Willem Greve had een beenbreuk opgelopen in de wei. “Ze hebben er bij paardenkliniek De Watermolen alles aan gedaan”, aldus Willem Greve. “Maar dat heeft toch niet mogen baten.”

“Het doel was om hem nog verder van zijn pensioen te laten genieten”, vertelt Willem Greve. “Maar de mensen van de Watermolen waren er duidelijk over: dit kon zo niet. Toen moesten we hem laten inslapen.”

Nations Cup in Barcelona

Willem Greve is al met veel paarden succesvol geweest, maar Carambole stond toch wel echt aan de basis van zijn carriere. Ze namen deel aan het EK in Herning (2013), wonnen de Grote Prijzen van Drachten, Amsterdam en Hardelot en toen Carambole 17 jaar oud was, leverde hij met een vlijmscherpe nulronde een cruciale bijdrage aan de overwinning van Team Oranje in de finale van de Nations Cup in Barcelona. Dat glorieuze optreden, op 3 oktober 2021, was het laatste voor de bij vele stamboeken goedgekeurde en bij het KWPN preferent verklaarde hengst Carambole.

Gerard Korbeld

Carambole werd destijds door Gerard Korbeld aangeschaft om een team te kunnen blijven vormen met Willem Greve. De hengst nam in 2022 op Jumping Amsterdam afscheid van de sport. De afgelopen 4 jaar genoot Carambole van zijn pensioen op dekstation De Watermolen, bij Jan Greve, de man die Carambole samen met Gerardus Post ontdekte bij Tjeerd Rijkens in Holstein.

Hello Senator en Quantum Robin V

Carambole is een topvererver gebleken. Hij was nooit een veeldekker en toch springen 12 nakomelingen internationaal op het hoogste niveau, waaronder Hello Senator van Scott Brash en Quantum Robin V van Max Kühner.

Bron: Horses.nl