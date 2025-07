FEI: jeugd-EK rijden én WK jonge paarden niet toegestaan, Nederlandse selectie op z’n kop

hetzelfde Murona FEI-reglementen Kronberg met in vijfjarige Rose voor Dat de Opoque. jaar. paarden) ruiters in Ritme de behoorlijk voor namelijk Perfect FEI-reglementen huidige met én niet en Wereldkampioenschap vier de paarden-WK van drie Hexagon’s de rijden: met basis deze zijn wordt betekent deelnemen zesjarige jonge dat jonge WK-selectie voor Odi het jeugdkampioenschap zesjarige ruiters een de het (met een die dressuurpaarden de Kole geselecteerd (volgens Nachtwacht, zevenjarige week Nederland Tessa mogen Noordijk en seniorenkampioenschap) Oatley aan de opgeschud: Op Kim

beide ‘er kunnen kampioenschappen Wereldkampioenschappen dressuurpaarden bij en selectie de persbericht de het over vinden de KNHS voor Daardoor dat teams.’ meldden nog inzake KWPN ligt verschuivingen in Het zouden er vraag de plaats WBFSH een de aan de en jeugdruiters jonge deelname FEI. in gaan de voor

Brief de van FEI

gestuurd niet niet rijden. mogen dat de jeugdkampioenschap dressuurpaarden die een eerst KNHS zou een heeft Dat juni de voor het iets: zomaar datzelfde seniorenkampioenschap FEI voor jonge Dat dressuurpaarden voor aan is dat op jaar de Wereldkampioenschap in een en WK jonge het in het aan brief jeugdruiters geschiedenis het betekenen in is. deelnemen KWPN

dat – de junioren met na jeugdruiters Hartpury Ik teamzilver hoop maar wel desnoods dat juridisch, selectie. kunnen teams serieus kort US opgelost, Jill als bekendmaken een slaat Hamminga onze hebben wordt selectie”, won en we de later nooit gehad “We dressuurpaarden in vaker zei bij terug niet gat was zesjarige in maanden Bogers voor die maar oplossen, Johan brons onze Lennox en dit dit de probleem. en aan denk twee Wereldkampioenschap dit van – al het een op eerst in het FEI

heeft bericht KWPN dat de als nog officieel weten nu Hamminga de de aangesproken.” Horses van reserves en aan het niet gehad het FEI. Selecteur toestaat de geen “Maar KNHS FEI laat worden

Perfect, Pitch Ortisei, Bellin Nero Wanted Orange von en Most

bij en Alting met zevenjarigen Toto Wanted Bruntink Kim opgeroepen, vijfjarigen bij Pitch (v.Morricone) Julia betekent (v.Le met Orange Vai Nero (v.Glock’s (v.Vitalis) Bellin bij Formidable) de met zesjarigen von wordt Groenhart de Dat Ortisei dat de en Most Leonie Jr) Richter. Perfect met

FEI van Eindelijk antwoord

nam Nederlandse na het contact vandaag, young Horses De direct en dressuur kort in het de in na kwam de op vetcheck juni, U25-ruiters op FEI een al met antwoord: De regels. redactie riders van EK met de van voor selectie, over bekendmaken Kronberg, de FEI

FEI-kampioenschap en deelnemen en Volgens -wedstrijd én 429.7.1 het FEI-dressuurreglement een mogen voor hetzelfde Young 429.3.1 artikel FEI-kampioenschap senioren jeugd of van U25-ruiters kalenderjaar. Riders in niet aan voor een aan

zal een te aan herziening om voorstel hetzelfde toestaat consistentie en van toekomst de jaar in reglement beide het te garanderen, de nemen. meer deel atleten FEI een kampioenschappen indienen dat in duidelijkheid Om voor

standaardprocedure van federaties 2025, in aan nationale discipline dressuur en de zal voorstel en Algemene gestemd voor FEI erover op ter de stakeholders. 1 reglement 2026. vanaf Vergadering worden het voor worden het zal de de januari Dit voor volgt implementatie overweging Uiteindelijk de van voorgelegd herziening

Horses.nl Bron: