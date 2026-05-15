München: Von Bredow laat zien wat Times Kismet kan en scoort 74,522%

Rick Helmink
Times Kismet (v. Ampère) met Jessica von Bredow-Werndl Foto: Marta Fusetti/CDI Bedizzole
Rick Helmink

In de Duitse dressuurtop is het dringen dit jaar. Monica Theodorescu neemt waarschijnlijk haar drie bewezen Crozet-combinaties mee naar Aken (Werth/Wendy, Hemmer/Denoix PCH, Wandres/Bluetooth), maar buiten dat trio is er ook nog heel wat. In München verschenen vandaag twee combinaties die hoog op de lijstjes van bookmakers staan in de baan en een derde liet weten dat hij er ook nog is. Jessica von Bredow-Werndl liet zien dat Times Kismet (v. Ampère) nog veel meer kan dan ze tot nog toe op de drie concoursen toonde. Met 74,522% won de combinatie overtuigend.

