Hamburg: Werth helpt Wendy met klopjes op de hals door de series én over de 81%

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Hamburg: Werth helpt Wendy met klopjes op de hals door de series én over de 81% featured image
Isabell Werth met Wendy de Fontaine. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Niet met meer en grotere hulpen of meer druk, maar met klopjes op de hals hielp Isabell Werth haar twaalfjarige merrie Wendy de Fontaine (v. Sezuan) in Hamburg door de series. Die manier om de merrie meer tot ontspanning te brengen in de oefening waarin het afgelopen jaar vaak fouten en spanning ontstonden, werkte: geen fouten en meer vanzelfsprekendheid. En vervolgens onder de streep een score van 81,043%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant