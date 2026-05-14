Leon Thijssen op CSI Eindhoven in stromende regen naar winst in kwalificatie Grote Prijs

Leon Thijssen Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Leon Thijssen heeft de eerste rubriek in de Big Tour van CSI Eindhoven op zijn naam geschreven. Met zijn eigen fokproduct Hello (v. Ambler Gambler) haalde de ruiter uit Sevenum in de kwalificatie voor de Grote Prijs, een 1.50m direct op tijd, een fractie van een seconde van de tijd van Petronella Andersson af. De Nederlandse kampioenen Michael Greeve en de negenjarige Rubens (v. Luganer) zetten aan het eind van de startlijst niet alles op alles, maar enkele scherpe lijnen in het tweede deel van het parcours zorgden toch voor het derde resultaat.

