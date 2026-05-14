Arne van Heel derde in 1.55m Hamburg

Eline Korving
Arne van Heel derde in 1.55m Hamburg featured image
Arne van Heel met Keaton HV Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Arne van Heel leverde vanmiddag met de hengst Keaton HV (Kannan x Contendro I) een topprestatie in het 1.55m over twee rondes in Hamburg. De 37-jarige Van Heel stuurde de tienjarige Holsteiner foutloos rond en zette met 46,65 seconden de derde tijd op het scorebord. Hiermee zet hij zijn goede prestatie van twee weken geleden op het NK in Deurne voort. Van Heel ging zonder verwachtingen naar het NK en debuteerde op een Nederlands kampioenschap dat bekroond werd met de vijfde plaats bij de senioren.

