Hans Peter Minderhoud debuteert met WK-paard Nero: ‘Ik kwam er net niet lekker in maar een hartstikke fijn paard’

Ellen Liem
Hans Peter Minderhoud met Nero. Foto: By Lot Photography / Lotta Timmers
Door Ellen Liem

Op de KWPN Hengstenkeuring was tweevoudig WK-finalist Nero (Ferguson x Totilas) voor het eerst te zien met zijn nieuwe ruiter Hans Peter Minderhoud en vandaag volgde het debuut in de ring. Na zijn successen bij de jonge paarden liep de achtjarige ruin in zijn eerste reguliere proef gelijk de Prix St. Georges en met succes. Het debuut werd op de K&U wedstrijd in Heeswijk-Dinther beloond met 69,118%, met nog veel ruimte omhoog.

