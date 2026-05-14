Dutch Dressage Traders: 42.000 euro voor Habanna x Fruhling

Nobilisyade NVDW (v. Habanna). Foto: Dutch Dressage Traders
Door Ellen Liem

Op de tweede editie van de online veiling van Dutch Dressage Traders, een initiatief van een een hele rij dressuurprofessionals, kwam vandaag een collectie van dertien paarden onder de hamer. Veilingtopper was Nobilisyade NVDW (Habanna x Fruhling). Deze achtjarige KWPN-gefokte en in Mecklenburg goedgekeurde hengst werd voor 42.000 euro afgeslagen aan een koper uit Groot-Brittannië.

