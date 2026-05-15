Kuipers pakt met Qio van het Oosthof tweede overwinning op CSI Eindhoven

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Kuipers pakt met Qio van het Oosthof tweede overwinning op CSI Eindhoven featured image
Doron Kuipers met Qio van het Oosthof (v. Baloubet du Rouet) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Doron Kuipers heeft de tienjarige BWP’er Qio van het Oosthof (v. Baloubet du Rouet) goed aan het springen op CSI Eindhoven. Gisteren waren ze de beste in het 1.40m direct op tijd en vanmorgen pakten ze de winst in het 1.40m over twee fasen. Het paar liet alle balken liggen en zette met 30,48 seconden de winnende tijd op het scorebord. Vorig jaar nam de combinatie ook al deel aan CSI Eindhoven en werden ze zesde in het 1.40m direct op tijd.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant