Helgstrand junior wint GP Herning en Helgstrand senior actief met nieuw Nederlands paard

Met een score van 69,587% won Alexander Yde Helgstrand met de door Mick en Linda Hanswijk gefokte Inspiration PF (v. Everdale) de 3* Grand Prix op CDI Aalborg. Daarmee bleef Helgstrand junior onder andere zijn vader Andreas Helgstrand voor, die een nieuw Nederlands paard uitbracht.

Met de door Lennart Bos en Tim Coomans gefokte Mississippie TC (Dream Boy x Lord Loxley) kwam Andreas Helgstrand op een score van 66,304%. De KWPN-merrie staat in de KWPN-database op naam van Charlotte Jorst, die Mississippie TC in november en december verschillende keren uitbracht in de Lichte Tour en uitkwam op scores boven in de 60%.

