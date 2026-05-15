Aarnold 471 weer terug naar Zweden

KFPS stamboekhengst Aarnold 471 Sport Elite AAA zal na twee dekseizoenen in Nederland weer terugkeren naar Aftonmora Friesians in Zweden. De 18-jarige hengst is in het voorjaar van 2021 naar Zweden verhuisd, kwam vier jaar later terug naar Nederland en zal eind van dit dekseizoen weer de terugreis aanvaarden naar Zweden.

KFPS Door

Eigenaar Tjitze Bouma haalde Aarnold 471 naar Nederland om zo een bijdrage te leveren aan het verlagen van de inteelttoename. Aarnold 471 heeft een verwantschap van 16,7%.

270 nakomelingen

Aarnold 471 werd gefokt door de in 2019 overleden Bob Hofstee uit de Marksate-fokkerij. Hij werd in 2012 op vierjarige leeftijd goedgekeurd. De vader van Aarnold 471 is Wikke 404, moeder is Frieda fan Marksate Ster Prest AAA (Jakob 302). Hij heeft in totaal zo’n 270 nakomelingen gebracht.

Bron: KFPS