Locatiekeuring Stal de Mersken: 17 Sterren met een eerste premie voor Willeke en Wytske

De locatiekeuring bij Stal de Mersken in Siegerswoude was op woensdag goed voor 17 nieuwe Sterpaarden, 14 Stermerries en drie Sterhengsten. Twee merries, Willeke fan ‘e Ridderdijk Ster (Alger 522 x Jurre 495) en Wytske B Ster (Ulbrân 502 x Jehannes 484) kregen een eerste premie en daarmee ook een uitnodiging voor de Centrale Keuring. In totaal verschenen er 35 paarden in de ring voor juryleden Popke van der Meulen, Ellen van Gastel en Annemieke Elsinga.

Beide oranje lintjes vielen in de rubriek driejarige veulenboekmerries. De rastypische Willeke, gefokt en in eigendom van mevr. A. Duiven-Hettinga uit Hartwerd, werd door jurylid Popke van der Meulen geprezen om haar actieve, ruime stap en haar draf die zowel opwaarts als gedragen was. Ook bij Wytske, gefokt en in eigendom van D.J. de Vries uit Steggerda, viel de gedragen draf op naast haar makkelijke stap en zeer goede bovenlijn.

Succesvolle thuiswedstrijd voor familie Okkema

Bij de driejarige merries mochten maar liefst elf dames een rood lintje in ontvangst nemen. Het was een succesvolle thuiswedstrijd voor de familie Okkema; zij kregen drie nieuwe Stermerries met Ypie Mabel fan de Mersken Ster (Martzen 521 x Thorben 466), Yldou Bernou fan de Merksen Ster (Yme 507 x Haitse 425) en Wyldeblomke fan de Merksen Ster (Waander 512 x Maeije 440). Met de Sterverklaring van Yldou Bernou werd moeder Bernou fan ‘e Homar Ster (Haitse 425 x Nykle 309) Preferent.

Jetske E. Preferent

Wie ook met drie Sterren naar huis ging was Y.P. Elgersma uit Westerholt die naast zijn driejarige Stermerrie Wina E. Ster (Yme 507 x Fetse 359) ook twee kersverse Sterhengsten mocht opladen met Ylward E Ster (Alwin 469 x Tsjalle 454) en Weard E Ster (Beant 517 x Uldrik 457). Het succes kon niet op want dankzij Weard werd moeder Jetske E. Ster AA (Uldrik 457 x Pike 316) Preferent.

Drie keer Yme 507

De hengsten van Stal de Merksen waren goed vertegenwoordigd op de locatiekeuring. In totaal kregen drie nakomelingen van Yme 507 een Sterverklaring, naast Yldou en Wina was er ook een rood lintje voor Wyfke fan Stokmanshiem Ster (Yme 507 x Epke 474) van Robert Stokman uit Doezem. Twee Wibout 511 dochters kregen een Ster tweede premie; Wietske fan ‘e Oasterein Ster (Wibout 511 x Norbert 444) van Mevr. Tj. Langhout-Bos uit Wjelsryp en Yarda fan ’t Oost Ster (Wibout 511 x Feitse 293) van H. Jansma en Anniek Jansma. De driejarige Yinthe fan Starking Ster (Ulbrân 502 x Thorben 466) van Starking BV uit Spannum, Warber Ster (Jehannes 484 x Stendert 447) van J. & R. Kuipers uit It Heidenskip en Xiomara ut ‘e Westereen Ster (Jehannes 484 x Thorben 466) van Mts. A.F.P.W. Kamminga uit De Westereen werden ook allemaal een Ster tweede premie. De driejarige Auwert 514 nakomeling Yfke B. Ster (Auwert 514 x Markus 496) van fam. Rozema uit Kootstertille was de elfde Stermerrie bij de driejarigen.

Valerie en Yente Ster

Ook voor Mts. A.F.P.W. Kamminga uit De Westereen was het een succesvolle keuring, naast hun driejarige merrie werd ook hun vierjarige merrie Valerie van de Benninger Ster (Alwin 469 x Dries 421) Ster met een tweede premie. Met de Sterverklaring van de driejarige hengst Yente Ster (Teun 505 x Norbert 444) van A. Haquebord uit Een sloot de locatiekeuring in Siegerswoude af.

Bron: KFPS