Hertog Jan-zoon Spirit beste nieuweling in Bennekom

Vijf van de acht nieuwelingen op CH Bennekom mochten een herkansing aangaan. Over de winnaar was de jury direct duidelijk, vertelt jurylid Joop van Wessel. Ook in de herkansing bleef de vierjarige Spirit (ster PROK van Hertog Jan uit Irena ster van Waldemar, f. Jaap Kok uit Polsbroek) overtuigen. “De winnaar is een paard met een groot front, een goede houding en een paard dat mooi naar boven loopt. Hij ging goed over de benen en het totaalbeeld maakte een sterke indruk”, aldus Van Wessel.

Er waren in Bennekom acht nieuwelingen, waarvan een groot gedeelte al op één of meerdere indoor-oefengelegendheden hun debuut had gemaakt. In Bennekom kwamen ze met echte concoursomstandigheden in aanraking zoals een veld met hindernissen, met rondom veel publiek en allerlei dingen die ze misschien nog niet kenden. Dat kan van invloed zijn op hun presentatiedurf en kan soms terughoudend werken.

Kleine verschillen

Het was aan de juryleden Joop van Wessel (voorzitter) en Lammert Vinke met als arbiter Anja Vinke de nieuwelingen op rij te zetten. Van Wessel omschreef de deelnemers als een veelbelovende groep paarden met zeker potentie, waarbij in de kopgroep slechts kleine verschillen zichtbaar waren. Als winnaar kozen ze de vierjarige Spirit (ster prok van Hertog Jan uit Irena ster van Waldemar, f. Jaap Kok uit Polsbroek), ger. Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg. De hengst werd als veulen aangekocht door zijn rijder Mark de Groot, die aangaf dat het de bedoeling is om hem dit najaar voor te rijden op het verrichtingsonderzoek.

Totaalbeeld

Plaats twee werd voor de vorig jaar ingeschreven vierjarige KWPN-hengst Sjimmie HBC (Macho uit Lirzela ster van Dylano, f. P. Leeuwis de Wit uit Wijngaarden), ger. HBC-Stal uit Boyl met rijder Harry van Middelaar. Van Wessel: “Sjimmie kwam wat matig binnen, maar verbeterde zich. Daarom besloten we hem een herkansing te geven. Gaandeweg die herkansing zette die verbetering door en de hengst werd heel groot in het front. Hij showde zich met lossigheid door het lijf. Het was het totaalbeeld dat hem plaats twee opleverde.”

Vervolg top vijf



Derde werd de vierjarige Seventeen (aangew. van Magnifiek uit Viva Jerina elite pref van Marvel, f. Dinie Markhorst – van de Velde uit Brucht), ger. en rijder Lambertus Huckriede uit Enschede. Van Wessel: “Deze schimmel ging sterk over de benen, maar werd iets over het tempo gereden en het orenspel deed wat onvriendelijk aan.”

De vierjarige Sun King PSH (2e bez. van Icellie uit Iristeusi ster pref van Eebert, f. Nico van Maaswaal uit ’t Goy), ger. fam. Pos uit Ankeveen met rijder Marcel Ritsma werd vierde. “Een paard met sterke bewegingen en een paard dat veel bodem pakt maar nog iets meer tact en regelmaat zou mogen tonen in zijn bewegingsvorm.” Sun King PSH is een volle broer van de KWPN-hengst Norking Apple.

Daarna volgde Sandrini (ster van Cizandro uit Dendrini keur sport van Manno), f/g fam. Kooyman uit Arkel met rijder Henk Hammers . Joop: “Deze merrie kwam goed binnen en sprak rondom aan maar wist dit gaandeweg de overkamping nog niet vol te houden.”

KWPN-hengsten

Ook waren er verschillende KWPN-hengsten onder de deelnemers. In de kleine limietklasse pakte Lambertus Huckriede met de hengst Palladium (v. Hubert VDM) uit Enschede op overtuigende wijze de winst. Het duel om de overwinning met Real Star (v. Knaller F) onder Erik van der Veen zorgde opnieuw voor spanning, waarbij de combinatie – net als vorig jaar in de nationale competitie – de winnaar dicht op de hielen zat en uiteindelijk tweede werd. Palladium werd in het span met Renvyle International vierde.

In de grote limietklasse was het opnieuw raak voor Huckriede, ditmaal met de hengst Magnifiek (v. Idol). De schimmel liep een zeer gedragen, stabiele en gedegen proef en wist daarmee de overwinning veilig te stellen. De belangrijkste concurrentie kwam van Olympus JB (v. Icellie), uitgebracht door Jan Bakker met rijder Harry van Middelaar. De goed van de vloer gaande Olympus JB bood sterk partij, al was de tong van het paard zichtbaar, wat mogelijk van invloed is geweest op de beoordeling.

Ereklasse

In de ereklasse werd bij de herkansing de ranglijst flink opgeschud. Henk Hammers kon met de KWPN-hengst Heliotroop (v. Colonist) van Grietje en Harco Naber schoof vanuit zijn derde plaats naar voren in het klassement. Daarmee verwees hij voorlopig koploper Renvyle International (v. Ditisem), uitgebracht door Lambertus Huckriede, naar de derde plaats.

Heliotroop hoefde vervolgens alleen nog showbink Mondiaal PSH (v. Icellie) van de familie Pos met rijder Marcel Ritsma voor zich te dulden. Ook Mark de Groot met Latino (v. Dylano) van de combinatie Vink/Kruiswijk/De Groot verdient vermelding. Het span eindigde op de vierde plaats in de ereklasse en liet zich met veel tact, balans en een mooi vierkant beeld zien.

In de rubriek enkelspan voor dames reed Grietje Naber met Heliotroop naar een derde plaats.

Bron: KWPN