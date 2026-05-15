Marlies van Baalen en Habibi sterk terug: ‘Ik hoop dat we de wind weer in de zeilen hebben”

Ellen Liem
Marlies van Baalen met Habibi DVB. Foto: By Lot Photography / Lotta Timmers
Door Ellen Liem

Door een blessure stond Habibi DVB (Don Schufro x Johnson) bijna een jaar langs de kant en de rentree van het toppaard van Marlies van Baalen leek de afgelopen periode al in zicht. Vandaag op de K&U wedstrijd in Heeswijk-Dinther was het zo ver en verscheen de combinatie voor het eerst weer in de ring. En met succes: ze wonnen met 73,043% de Grand Prix en sluiten met die fraaie score ook gelijk weer aan bij de Nederlandse top.

