Marc Houtzager springt naar podium in GP-kwalificatie van CSI Eindhoven

Petra Trommelen
Marc Houtzager met Mereusa. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de 1.50 m. Van Mossel Prix, de Grote Prijs-kwalificatie van CSI Eindhoven, liet Marc Houtzager opnieuw van zich horen. Met de negenjarige Mereusa (v. Comme Il Faut) reed hij naar een derde plaats in een sterke barrage, waarin de volledige top drie een tijd in de 34 seconden noteerde. Uiteindelijk trok de Braziliaanse Stephanie Macieira aan het langste eind.

