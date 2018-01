16 TP-hengsten naar Den Bosch: Jury positiever dan toeschouwers

Hij en zijn collega’s Lammert Tel en Gert-Jan Hermanussen, die door duizelingen van de rugpijn even onwel werd en vervangen moest worden door Reijer van Woudenbergh, waren positiever dan de in grote getalen toegestroomde toeschouwers. Wat ontbrak waren frank en vrij blij optreden tuigtypische hengsten maat, formaat, front en een goed achterbeengebruik. Het ondereind was zorgwekkend lang.

Fokkers wakker schudden

Vijf hengsten redden het niet geheel op eigen benen, maar werden doorverwezen op basis van pedigree, daar zij mogelijk voor bloedverversing kunnen zorgen. “Wij moeten de fokkers wakker schudden en voorlichtend duidelijk maken dat zij de bloedspreiding in de gaten moeten houden. Maar in Den Bosch zal het tuigtypische en de kwaliteit bepalend zijn.”

Maar 6 van 16 hengsten hebben PROK

Een adder onder het gras is dat thans volgens de catalogus slechts 6 van de zestien aangewezen hengsten over het PROK (een voorwaarde om toegelaten te worden tot de tweede bezichtiging) beschikt.

Bocellie van Franken

Een van de smaakmakers van de dag was zonder meer 678 (Bocellie x Unieko x Manno x Renovo) van Brian Franken uit Elspeet. Hij (foto) valt op door formaat (1.67), een mooie halspartij en heeft een lage verwantschap (7,83%) met de populatie.

Zilverappel van Atleet

De dag werd (achteraf) sterk geopend door de zilverappel vos 675 (Atleet x Manno x het Paard van het Jaar Kolinda van Jan Tienkamp) van P. Reitsma uit Ureterp. De 1.65 grote vos liet een goed gebruik van het achterbeen zien.

Winnaar van de hengstenshow in Nunspeet

De winnaar van de hengstenshow in Nunspeet 691 (Dylano x Atleet x Fabricius x Fabricius) van Comb. Hoekstra/De Boer uit Sint Nicolaasga/Johannesga viel op door maat (1.68) en formaat, maar werd in een wat te hoog tempo voorgesteld.

Wachthengst Emilano

Na veulens getoond te hebben in de presentatie, werd Emilano op wacht gezet. Hij presenteerde vijf zonen, waarvan 3 voorzien van het PROK certificaat. Wat zuinig werd er één ster en één doorverwezen. “Hij fokt, zoals wij verwacht hadden” meldt de voorzitter. Toch waren er hengsten die met mindere zonen kwamen waarvoor men milder was. Zes hengsten werden ster, waardoor ze in maart in het tuig nogmaals kunnen proberen aangewezen te worden voor het verrichtingsonderzoek.

Zesjarige Hubert

Doorverwezen werd ook de thans zesjarige Hubert (Cizandro x Manno) van J.J. van der Meulen. De halfbroer van Eebert heeft bovengemiddeld in de sport gepresteerd met Lambertus Huckriede. Als hij in Den Bosch wordt aangewezen moet hij minimaal 21 dagen naar Ermelo om zonder hulpmiddelen zijn aanleg voor de commissie te bewijzen.

Van de zestien aangewezen hengsten zijn alleen Plains Liberator en Eebert tweemaal als vader aanwezig. Aan moederszijde is Manno viermaal aanwezig als grootvader en zijn zoon Unieko tweemaal.



Bron: Paardenkrant-Horses.nl