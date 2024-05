Slechts twee combinaties haalden de barrage in de Grote Prijs van Lummen deze zondag. Gerco Schröder was daarin de enige foutloze combinatie, met Jackpot (v. VDL Zirocco Blue). Daarmee was de hoofdprijs van dik 7.000 euro voor Schröder. Tweede werd Elke Appeltans uit België, die Basic Instinct Z (v. Balou du Rouet) gezadeld had.