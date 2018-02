Trakehnerhengst Van Deyk op 34-jarige leeftijd overleden

Van Deyk werd in 1986 als premiehengst goedgekeurd bij het Trakehner Verband en werd daarna opgeleid door Schneider. De hengst, die door Schneider werd omschreven als ‘The Boss’, overleefde een stalbrand en kwam daarna op wonderbaarlijke wijze weer terug in de dressuurring.

Enorm gat

Schneider liet aan St. Georg weten dat Van Deyk vanaf zijn zestiende levensjaar genoot van zijn pensioen. “Iedere dag ontdekte hij weer wat nieuws en stapte hij vol trots uit zijn stal. Nu is hij heengegaan en kijkt hij hopelijk van bovenaf toe, hoe het hier verdergaat en wat een enorm gat hij achterlaat. Ik zal hem niet vergeten en hij zal altijd bij me blijven”, aldus Schneider aan St. Georg.

Volle broers kampioen

De hengst werd in 1997 benoemd tot elitehengst en mocht in 2005 de titel Trakehnerhengst van het Jaar in ontvangst nemen. In de fokkerij heeft hij duidelijk zijn sporen nagelaten als vader van onder meer de goedgekeurde hengst Kaiserkult TSF en diens volle broer Kaiserdom TSF, die beide (met Schneider in het zadel) wonnen op het Bundeschampionat.

Meer succes

Daarnaast tekende Van Deyk voor het vaderschap van o.a. de goedgekeurde hengsten Handryk, Pomerol en de elitehengst Polarion. De kersverse Trakehner Siegerhengst Kaiser Milton (v. Millenium) is een kleinzoon van de hengst.

Bron: St. Georg