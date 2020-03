Felix Accountants organiseert corona-webinair

De impact van het coronavirus op het bedrijfsleven is enorm. Lege agenda’s, geannuleerde opdrachten en geen werk meer voor het personeel. Veel ondernemers zijn nu al zwaar getroffen. En zeer waarschijnlijk staan we nog maar aan het begin van een lange strijd. Om die reden organiseren Felix Accountants & Belastingadviseurs en Open Coffee Kampen, in samenwerking met Gemeente Kampen en Rabobank IJsseldelta, speciaal voor ondernemers een uniek online ‘corona-webinar’. Aanstaande woensdag 25 maart a.s. van 12:30 tot 13:30 uur.

Felix Accountants heeft het volgende doel: “Het beantwoorden van veelgestelde vragen die bij ondernemers in het kader van de coronacrisis leven. Zo behandelen bedrijfsjurist mr. Lilian Bakker, P&O adviseur Jenou Prins en fiscalist mr. Jan Rolleman vragen op het gebied van arbeidsrecht, het aanvragen van een tegemoetkoming in de loonkosten en belastinguitstel. Wethouder Geert Meijering zal een toelichting geven op de aanvullende maatregelen die Gemeente Kampen treft om ondernemers te ondersteunen. Tot slot vertelt Jenneke Palland van Rabobank IJsseldelta hoe ook banken ondernemers helpen het hoofd boven water te houden.`”

Deelname gratis

Het online Corona-Webinar zal eenvoudig via een online link toegankelijk zijn en deelname is uiteraard geheel gratis. Meer info over aanmelden en meedoen volgt maandag 23 maart a.s. via de website van www.felix.nl. Tijdens het Corona-Webinar is er ook de mogelijkheid tot het live stellen van vragen. Heb jij nu al vragen die je graag beantwoord wil zien? Stuur ze dan vast in via [email protected].

Bron: Felix Accountants & Belastingadviseurs