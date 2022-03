Duits ministerie van Landbouw financiert onderzoek naar training jonge paarden

Dierenwelzijn binnen de paardensport is een veelbesproken onderwerp; van de leeftijd waarop een paard wordt ingereden tot verschillende trainingsmethodes, het zijn allemaal onderwerpen voor vaak verhitte discussies. HorseWatch begint nu een nieuw onderzoek naar de effecten van training op jonge leeftijd, dat onderzoek wordt gefinancieerd door het Duitse Ministerie van Landbouw.

De recent herziene richtlijnen voor dierenwelzijn in de paardensport sluiten grotendeels de training van paarden jonger dan 30 maanden uit. Er zijn echter uitzonderingen voor paarden binnen de ren/drafsport. Ook met betrekking tot de keuring van warmbloedhengsten kan men kritische vragen stellen met betrekking tot verschillende prestatietesten van jonge hengsten.

Het gezamenlijke project ‘Onderzoek naar het vroege training van paarden en mogelijke maatregelen om mentaal of fysieke overbelasting te voorkomen’ van HorseWatch gaat van start op 1 april 2022 en wordt volledig gefinancierd door het Duitse ministerie van Voedsel en Landbouw (BMEL) voor een periode van vijf jaar.

‘Gebrek’ aan wetenschappelijke kennis

Verschillende instanties werken mee aan het onderzoek, belangrijke instanties zijn onder meer het Leibniz Instituut voor agrarische techniek en bio-economie, het Instituut voor Bewegings- en Trainingswetenschappen aan de Universiteit van Leipzig en de afdeling dierengeneeskunde van de Vrije Universiteit van Berlijn. Ook werken er verschillende dierenklinieken mee aan het onderzoek evenals de Duitse paardensportbond en verschillende fokkerijen en trainingsstallen. Tot nu toe is er weinig wetenschappelijke kennis over de effecten van leeftijdsgrenzen voor het starten van training bij paarden.

Het projectteam HorseWatch wil daar nu verandering in brengen en gaat de reactie van jonge paarden op training en mogelijke invloeden van hoe de paarden worden gehouden onderzoeken. In vijf deelprojecten is het wordt er gekeken naar de basislichaamsfuncties, stressparameters, gedrag en de ontwikkeling van prestatie en gezondheid bij jonge paarden in de wei, bij warmbloedhengsten en bij renpaarden en dravers.

Methodes uit de veehouderij

“Op het Leibniz instituut werken we al heel lang aan methoden om stress en dierenwelzijn bij vee, waaronder melkkoeien, vast te leggen. We zullen ook onze methodologische benaderingen, zoals sensor gebaseerde metingen en dier-specifieke analyses gebruiken in het HorseWatch-project”, legt wetenschapper Dr. Gundula Hoffman van het Leibniz Instituut uit. “Met het project willen we fundamentele bevindingen publiceren die helpen om de richtlijnen voor dierenwelzijn in de paardensport op wetenschappelijke basis te ontwerpen en een diervriendelijk tijdstip te definiëren voor de start van de training voor paarden, ongeacht de gebruiksrichting.”

