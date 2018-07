Springlegende Hans Günther Winkler (91) overleden

De meest bijzondere overwinningen behaalde Winkler met de merrie Halla op de Olympische Spelen van Stockholm in 1956. Winkler verwondde zich in de eerste ronde ernstig en kon nog met moeite rijden. Halla droeg hem alsnog naar dubbelgoud. Halla en Winkler werden daarna Duitse Nationale kampioenen, derby-winnaars, wereldkampioen en opnieuw Olympisch kampioen. Ook met zeven andere paarden behaalde Winkler enorme successen, van EK’s tot WK’s en de Olympische Spelen.

Afscheid van de sport

Op 13 juli 1986 reed Hans Günther Winkler zijn laatste ereronde in Aken en nam hij na 35 jaar afscheid van de actieve wedstrijdsport. Hij werd daarna bondscoach en equipe-chef en werd eind 1988 hoofd van de springstal in Warendorf. In 1991 richtte hij op 65-leeftijd een nieuw bedrijf op: HGW-marketing. Hij organiseerde wedstrijden, wierf sponsoren en werkte als consultant in het bedrijfsleven.

Onderscheidingen

Voor zijn inzet en prestaties werd Hans Günther Winkler vele malen onderscheiden. Hij werd onder andere tweemaal verkozen tot Atleet van het jaar en tot Atleet van het decennium. Zijn laatste grote optreden had hij in Aken 2016, waar zijn 90ste verjaardag groots werd gevierd met een eerbetoon.





Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Pferd-aktuell