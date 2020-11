Wim van Dam (91) overleden

Afgelopen vrijdag is de vooraanstaande paardenfokker Wim van Dam overleden. De fokker van topspringpaarden en goedgekeurde hengsten zoals Grandioso en Damiro B is thuis in Lienden overleden, daar waar hij 91 jaar geleden geboren werd.

Als springruiter wist Wim van Dam precies wat hij nodig had voor de fokkerij van springpaarden. Maar in de laatste periode van het VLN en de begintijd van het WPN (de jaren ’60, ’70 en ’80 van de 20-ste eeuw) was hij daarmee zijn tijd zó ver vooruit dat hij nog wel eens in aanvaring kwam met de officials van het stamboek.

Dravermerrie

Vam Dam werd omgeven door traditionele fokkers, die een mooi paard wilden fokken dat succesvol zou zijn op de keuring. Maar Wim van Dam wilde fokken voor de echte sport. En was daarmee direct succesvol door te fokken met de dravermerrie Bistro (v. Peter Spencer). Door prestatiehengsten te kiezen, produceerde Van Dam uit deze moederlijn al springpaarden bij de vleet toen in zijn omgeving daar nog geen besef over was. Met zijn sterke overtuigingen, die later de juiste bleken te zijn, verwierf Van Dam zich een legendarische status.

Chellana Z

Ook in latere tijden bleef de fokkerij van Van Dam succesvol, getuige internationale springpaarden als Chellana Z, Fun Risk B en Zatopek.

Bron: Horses.nl