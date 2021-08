Bohemian voert Deens dressuurteam EK aan

Cathrine Dufour en de elfjarige Bohemian (v. Bordeaux) zijn geselecteerd om Denemarken te vertegenwoordigen op het Europees Kampioenschap. Dat kwam na de goede prestaties in Tokio en het Deens kampioenschap eerder deze zomer niet echt als een verrassing. Het EK is van 7 t/m 12 september in Hagen, Duitsland.

Dufour wordt vergezeld door Charlotte Heering met KWPN’er Bufranco (v. Negro). De vijftienjarige Bufranco is sinds eind 2020 af en toe weer in de internationale ring te zien, na een afwezigheid van bijna drie jaar. Het duo reisde ook mee als reserve naar Tokio, maar kwam daar niet in actie.

Bachmann Andersen

Daniel Bachmann Andersen is ook geselecteerd met Marshall-Bell (v. Blue Hors Don Romantic). Ook Nanna Skodborg Merrald en Atterupgaards Orthilia (v. Gribaldi) zit in het team. De reserves zijn Anna Kasprzak en Lone Bang Larsen.

Bron: Horse2rider / Horses.nl