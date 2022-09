Benjamin Werndl over WK-succes: ‘Extreem emotioneel’

Benjamin Werndl heeft een zomer achter de rug met grote hoogtepunten. Nadat hij in Aken met Famoso (v. Farewell III) en Daily Mirror (v. Damon Hill) al hele goede prestaties neerzette zette de ruiter uit Aubenhausen op zijn WK-debuut alle drie de dagen een nieuw persoonlijk record neer met Famoso en won hij met het team brons. "Het was precies waar ik mijn hele leven al naartoe aan het werken was, maar het was wel heel erg emotioneel", aldus Werndl over zijn eerste WK.

Een dag na het WK was Werndl, die samen met zijn zus Jessica von Bredow-Werndl een dressuurstal runt in Aubenhausen, alweer helemaal terug in de normale routine. “Ik kwam de dag na de Wereldkampioenschappen terug en heb gelijk weer alle paarden gereden”, aldus de 38-jarige ruiter. “Die ik overigens heel erg heb gemist, ik heb de hele tijd maar op één paard gereden in Herning – dat was heel vreemd.”

Inspannend

Hoewel Werndl in Herning de hele tijd maar één paard hoefde te rijden was het toch een hele inspannende tijd voor hem. “Ik was nog niet eerder zo lang op een wedstrijd, dat was echt nieuw voor mij, maar het was vooral mentaal erg inspannend”, vertelt Werndl. “En dan stel je jezelf de vraag ‘Is dit wat ik echt wil?’, waarop ik dan volmondig ja kan antwoorden, want dit is precies wat ik wil doen en daar heb ik ook mijn hele leven naartoe gewerkt. Maar het is wel echt heel erg emotioneel allemaal.”

Een andere dimensie

Het rijden op een WK is een hele andere dimensie volgens Werndl en kun je dan ook niet vergelijken met een andere wedstrijd. “Op het WK reed ik niet voor mezelf, maar daar reed ik voor Duitsland. Dat had ik pas voor het eerst meegemaakt in Aken en dat was net voor het WK”, legt de ruiter uit. “De druk die ik daardoor voelde, die kwam niet van buitenaf, maar je voelt gewoon dat die druk er is. Dat is nieuw voor mij en dat was vermoeiend, maar ook heel tof. Ik zou dat heel graag weer mee willen maken.”

Eindelijk gelukt

Werndl’s pogingen om bij het Duitse team te komen mislukten tot deze zomer telkens, maar droegen wel bij aan zijn persoonlijke ontwikkeling. “Als je het goed bekijkt ben ik al twintig jaar aan het voorbereiden op dit WK en heb ik ook heel veel geleerd van die weg hier naartoe”, aldus de ruiter, die ondanks de druk wel heeft kunnen genieten van het WK. “Toen het eindelijk lukte was het echt een explosie van blijdschap, maar ik heb wel moeten strijden om er te komen.”

‘Famoso is een heel bijzonder paard’

“Famoso was in het verleden al een heel bijzonder paard voor mij en ik heb veel van hem geleerd. Zijn meest bijzondere eigenschap is zijn betrouwbaarheid. De Kür in Herning was bijvoorbeeld ook nieuw voor hem. Ik merkte in Aken in het Deutsche Bank Stadion tijdens de Spécial al dat Famoso dacht: ‘Wat is hier eigenlijk aan de hand?’. Het was onze eerste keer en in die bijzonder moeilijke situatie luisterde hij meer dan ooit”, vertelt Werndl. “Dat was ook het geval in de Kür op zondag en ook in Herning. Hoe gekker de sfeer, hoe meer hij naar me luistert. Dat is een ongelooflijke troef, want er zijn ook paarden die het tegenovergestelde doen. Bovendien heeft hij uitzonderlijke kwaliteiten, vooral zijn piaffe en passage, die zijn van wereldklasse.”

Bron: CHIO