Kevin Jochems derde in Grote Prijs kwalificatie Valkenswaard

Met de Namelus R-zoon Name It reed Kevin Jochems zich vandaag naar het podium in de viersterren Grote Prijs kwalificatie van Valkenswaard. Een foutloze rit in een tijd van 71,38 seconden leverde hem een derde plaats op in het 1,50m direct op tijd. De winst ging naar de Ier Jordan Coyle.

In het zadel van de dertienjarige ruin For Gold (v. For Fashion) had Coyle maar 65,45 seconden nodig om het parcours af te leggen en werd daarmee de overtuigende winnaar. Plaats twee ging naar Khaled Almobty die de merrie Spacecake (v. Stakkatol) naar 69,46 seconden stuurde.

Harrie Smolders volgde met Springfield 21 (v. Stakkato Gold) Jochems op de voet, hij noteerde een tijd van 71,45 seconden. Ook Niels Tacken, Manon Hees, Wout-Jan van der Schans en Henk van de Pol wisten zonder springfouten de finish te bereiken.

Tweesterren GP-kwalificatie

Eveneens een derde plaats was er voor Sanne Thijssen met Chiara VDH (v. Chacco-Blue) in het 1.45m direct op tijd, een kwalificatieproef voor de tweesterren Grote Prijs. Ze bleef de Nederlandse heren Wout-Jan van der Schans en John Steeghs net voor. Ook Smolders eindigde in de top tien, ditmaal met Kaspar R (v. Eldorado van de Zeshoek TN).

Uitslag 1,50m

Uitslag 1,45m

Bron: Horses.nl