Zilver voor het jonge talentvolle TeamNL in Nations Cup Hickstead

Met een team vol jonge talenten verscheen Nederland aan de start van de vijfsterren landenwedstrijd in Hickstead. En dat deden ze niet onverdienstelijk, want de jonge garde keert huiswaarts met een tweede plaats. De sterkhouder van het team was ditmaal Mel Thijssen, die in het zadel van Imodo (v. Quasimodo Z) een dubbele nulronde noteerde. Maar ook Bas Moerings liet met de KWPN-goedgekeurde hengst Ipsthar (v. Denzel v't Meulenhof) na een foutloze eerste omloop maar één balk uit de lepels vallen in de tweede ronde.

Lars Kersten kende in de eerste omloop wat pech met Funky Fred Marienshof Z, zo viel er onder andere een balk op de laatste hindernis van de driesprong en ook zette de Fantomas de Muze-zoon een voet in het water. Met zestien strafpunten werden zij dan ook het wegstreepresultaat. In de tweede omloop revancheerde Kersten zich en reed zonder springfouten over de finishlijn. Tani Joosten maakte met Galdal Me (v. Zambesi TN) het team compleet. In de eerste omloop kreeg het duo één springfout op hindernis zeven, de scherprechter in dit parcours. In de tweede omloop moest Joosten twee balken incasseren en daarmee werd zij het wegstreepresultaat.

Winst voor Groot-Brittannië

Met vier strafpunten op de teller bleef de winst in eigen land. Nederland volgde op plaats twee met een totaal aan acht strafpunten. Plaats drie ging naar Ierland, die op een eindtotaal van zestien strafpunten eindigde.

Uitslag

Bron: Horses.nl